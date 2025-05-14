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Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan 15 kişi, görevi yaptırmamak için direnme suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 14:25, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 14:27
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Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen etkinlik sırasında yaşanan olaylarda, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olaylar, Kuzey Kampüs'te bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek amacıyla toplanan grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı iddiasıyla başladı. Gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 82'si serbest bırakılırken, 15 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan bu kişiler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine başlanması bekleniyor.

Olayların Detayları

  • Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek isteyen grup toplandı.
  • Çevik Kuvvet ekiplerine saldırı iddiası üzerine 97 gösterici gözaltına alındı.
  • 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplamda 97 kişi gözaltına alındı.
  • Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.
  • Gözaltına alınanlardan 82 kişi serbest bırakıldı, 15 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Talebi ve Süreç

15 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

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