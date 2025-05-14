NATO'dan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Önemli Değerlendirme

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, bunun çok ama çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Rutte, bu gelişmenin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin NATO içindeki konumuna ve liderliğine de dikkat çekti.

Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü

Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övgü dolu sözlerle anlattı. Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin NATO'daki etkin rolüne işaret ediyor.

Türkiye'nin Barış Müzakerelerindeki Rolü

"Türkiye, Barış Müzakerelerinde Büyük Bir Rol Oynuyor"

Rutte, İstanbul Barış Müzakereleri'ne de değinerek, "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor" dedi. Türkiye'nin barış müzakerelerinde üstlendiği arabulucu rolün, bölgesel istikrar için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Eurofighter Satışına Tam Destek

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müttefiklere çağrıda bulunarak, "Bir müttefikten diğerine silah satışında kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı. Rutte, Türk savunma sanayisinin tüm ittifak için büyük önem taşıdığını belirtti.

PKK'nın Silah Bırakma Kararı