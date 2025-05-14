Antalya'da NATO Toplantısı: Türkiye'nin Güvenlik Katkıları

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı" kapsamında, Türkiye için öncelikli alanlardan birinin İttifak'a mücavir bölgeler ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesi ve hakim kılınması olacağını belirtti. Türkiye, yarın sona erecek olan toplantıya ev sahipliği yapıyor. Antalya'da düzenlenen bu toplantı, Türkiye'nin NATO ve Avrupa-Atlantik güvenliğine verdiği önemi gözler önüne seriyor.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın Önemi

Mayıs 2015'te Müttefik Dışişleri Bakanlarını Antalya'da ağırlayan Türkiye, gelecek sene NATO Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün yapılacak akşam yemeği ile başlayacak ve yarın sabah devam edecek. 24-25 Haziran'da Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da bu toplantıda detaylı şekilde ele alınacak.

Toplantının Gündem Maddeleri

Avrupa güvenliğinin bugünü ve geleceği

Transatlantik külfet paylaşımı

Savunma harcamalarının artırılması

Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliğinde daha fazla rol üstlenmesi

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması ihtiyacı

Türkiye'nin NATO'ya Katkıları

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine ne kadar önemli ve kritik katkılar sağladığının altını çizdi. "Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayiiyle Avrupa güvenlik mimarisinin temel bir sütunudur. Türkiye'nin savunma harcamaları, NATO'nun yüzde 2 kriterinin üzerindedir. İttifak'ın harekat ve misyonlarına da önemli personel ve yetenek katkılarımız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Beklentileri ve Talepleri

Kapasite ve irade sahibi bir müttefik olarak Türkiye, Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin muhtelif gayretlerde daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır.

"İttifak'a böylesine önemli katkılar sağlayan Türkiye, NATO'ya yönelik ana tehditlerden olan terörizmle mücadelede müttefikler arasında samimi ve hakiki bir dayanışma sergilenmesini talep etmektedir."

Müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliği ve ticaretine yönelik engellemelerin tamamen "amasız ve fakatsız" en kısa sürede kaldırılması talebi Türk tarafı tarafından kuvvetli biçimde dile getirilecek.

"Bu toplantının ve haziran ayındaki Lahey Zirvesi'nin müttefikler arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine hizmet edeceğine inanıyoruz."