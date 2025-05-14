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Yalova-İzmit Yolunda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Yalova-İzmit kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif yaralandı. Yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 15:15, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 15:13
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Yalova-İzmit Yolunda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Yalova-İzmit kara yolunda meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Çiftlikköy ilçesi Topçular mevkisinde gerçekleşti. Yalova istikametine giden 77 ABH 918, 77 ACH 020 ve 77 ABM 795 plakalı otomobiller ile 35 V 5190 plakalı minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Kaza Detayları

  • Kaza yeri: Yalova-İzmit kara yolu, Çiftlikköy ilçesi Topçular mevkisi
  • Kazaya karışan araçlar: 77 ABH 918, 77 ACH 020, 77 ABM 795 plakalı otomobiller ve 35 V 5190 plakalı minibüs
  • Yaralı sayısı: 5 kişi (hafif yaralı)
  • Müdahale: Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk
  • Trafik durumu: Yol kısa süreliğine trafiğe kapandı, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı

Kazanın Ardından

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Trafik ekipleri ise yol güvenliğini sağlayarak araçların çekilmesini koordine etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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