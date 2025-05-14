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Sanal Kumar Bağımlılığına Karşı Yeni Eylem Planı Açıklandı

Sanal kumar tehlikesine karşı kapsamlı eylem planı açıklandı. MASAK ve ilgili kurumlar iş birliğiyle mücadele güçlendiriliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 15:25, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 16:17
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Sanal Kumar Bağımlılığına Karşı Yeni Eylem Planı Açıklandı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde bu yıl sanal kumar konusu öne çıktı. Kongrenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde sanal kumarın Türkiye'de daha fazla gündeme geldiğini belirterek, ilgili kurumlarla toplantılar gerçekleştirdiklerini ve bir eylem planı oluşturduklarını ifade etti. Yılmaz, birçok ailenin bu bağımlılık nedeniyle zarar gördüğünü vurguladı ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde kadınların yaklaşık %5,5'inin, erkeklerin ise %11,9'unun kumar nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı.

Sanal Kumarla Mücadelede Eylem Planı

Sanal kumar tehlikesine karşı kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını duyuran Yılmaz, bu süreçte MASAK'a önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduğunu hatırlatan Yılmaz, sadece madde bağımlılığı değil, davranışsal bağımlılıklarla mücadelenin de devlet politikası haline geldiğini söyledi.

  • Birkaç kurum bir araya gelerek sanal kumar konusunda bir eylem planı oluşturdu.
  • Sanal kumar konusunda önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek ilave önlemler görüşülecek.
  • Finansal hareketlerin kontrolünün sanal kumarla mücadelede en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulandı.
  • MASAK'ın bu süreçteki iş birliği ve rolü çok önemli olarak değerlendirildi.

Bağımlılıklar ve Özgürlük Algısı

Davranışsal bağımlılık; sosyal medya, dijital oyunlar, çevrim içi alışveriş, kumar ya da ekran başında geçirilen süre gibi davranışların kişinin kontrolünden çıkması ve istemese bile bu davranışları sürdürmesi olarak tanımlandı. Yılmaz, bağımlılıkların insanın özgürlüğünü kısıtladığını ve gerçek anlamda özgürlüğü savunmak için bağımlılıklara karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, özgürlük söylemi altında bağımlılıkları teşvik edici ortamlar oluşturmak yerine, insanların bu bağımlılıklardan kurtarılmasına yönelik iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekti.

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