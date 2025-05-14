Başıboş köpek 5 yaşındaki çocuğa saldırdı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 16:46, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 16:48
Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Karasapaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki B.K., sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek saldırdığı çocuğun kalçasını ısırdı. Annesinin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, Tosya Devlet Hastanesine götürülerek tedavi edildi.