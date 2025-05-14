Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, taklit ve tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine 25 yeni ürün daha eklendi.

Bakanlık, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Sitede, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında, sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listede Yer Alan Yeni Ürünler

13 Mayıs tarihinde yapılan güncelleme ile 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 25 yeni ürün listeye eklendi. Kekikten karabibere, kıymadan sucuğa birçok ürün listede yer aldı.

Etli Ekmek Harcında Sakatat Tespiti

Denetimler sonucunda, İstanbul'un Pendik ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda satışa sunulan pişmiş etli ekmek harcından alınan numunelerde sakatat tespit edildi.

Zeytinyağı ve Baharatlarda Taklit ve Tağşiş

Zeytinyağı üretimi yapan iki firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

belirlendi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın sumak baharatına, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya karıştırıldığı tespit edildi.



