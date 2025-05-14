Esenyurt Belediyesine Kayyum Davasında Karar 15 Gün İçinde

İstanbul 9. Bölge İdare Mahkemesi'nde, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan Ahmet Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanmasına yönelik kararın iptaline ilişkin açtığı davada duruşma gerçekleştirildi. Duruşmaya, davacı Ahmet Özer ve avukatları ile davalı İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin avukatı katıldı.

Duruşmada Yapılan Açıklamalar

Söz alan Ahmet Özer, Türkiye için emsal teşkil edecek tarihi bir davanın görüldüğünü belirtti. Belediye başkanlığını yaptığı 1,5 milyon Esenyurtlu adına beyanda bulunduğunu ifade eden Özer, "Onların da burada olduğunu varsayabilirsiniz. İstanbul'un kalbi sayılan Şişli Belediyesi adına da burada bulunuyorum. Bugüne kadar kayyum atanmış 156 belediye için buradayım. Yapılan bu kayyum atamalarıyla seçimin manası ve anayasal güvenleri tehdit altına girmiştir." dedi.

Davalı Tarafın Görüşü

Davalı İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin avukatı ise, Ahmet Özer hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması kararı alındığını ve bu nedenle yerine görevlendirme yapıldığını belirterek, davanın reddini talep etti.

Mahkemenin Kararı ve Duruşmaya Katılanlar

Tarafların beyanlarının ardından duruşmayı sonlandıran mahkeme heyeti, kararın 15 gün içinde açıklanacağını bildirdi.