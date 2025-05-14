KPSS 2025/4 Yerleştirme Sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 17:35, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 17:47
02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler