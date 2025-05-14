Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Karamık, buradaki konuşmasında, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi.

Önder'in, "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesi için çok emek harcadığını belirten Karamık, "Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi ülkemizin huzuruna, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Bu hedefe Allah'ın izniyle ulaşacağımıza da yürekten inanıyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayıp Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinde yürütülen süreçte önemli bir aşamaya gelinmiştir. Sürecin sağlıklı, kesintisiz bir şekilde ilerlemesi için devlet kurumlarımızın gerekli tüm önlemleri alacağına, atılacak adımların titizlikle ve şeffaflıkla gerçekleşeceğine inanıyorum." dedi.

Başvurular ve Komisyonun Çalışmaları

Komisyonda, vatandaşlar ile Türkiye'de ikamet eden yabancıların TBMM'ye gönderdiği dilekçe ve şikayetleri incelediklerine işaret eden Karamık, başta e-dilekçe sistemi olmak üzere postayla, elden, milletvekilleri ve kurumlar üzerinden herkesin Komisyona başvuru yapabildiğini söyledi.

TBMM'nin, 15 Mayıs 2023'te başlayan 28. Yasama Dönemi'nde komisyona gönderilen dilekçe ve başvurulara ilişkin bilgi veren Karamık, "28. Dönem'de komisyonumuza gelen toplam başvuru sayısı 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 18 bin 949'a ulaşmış bulunmaktadır. 18 Temmuz 2023 ile 25 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan 35 Başkanlık Divanı toplantısında 16 bin 928 dilekçe hakkında karar verilmiş, 185 dilekçe mevzuata uygun olmadığı ya da mükerrer olduğu gerekçesiyle hıfzedilmiştir." diye konuştu.

Toplantıda Görüşülen Konular

Toplantıda, Komisyon üyesi DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan tarafından itiraz edilen Başkanlık Divanı kararları görüşüldü.