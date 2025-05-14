Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 16 yılda 4 kişiden 3,11'e düştü. Tek kişilik hanehalklarının oranı rekor seviyeye ulaştı. Hangi illerde aileler küçülüyor, nerede geniş aileler hala yaygın? Detaylar haberimizde...
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 18:16, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 18:19
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2024 yılında 3,11 kişiye düştü. Bu değişim, aile yapısında ve hanehalkı tiplerinde önemli farklılıklar ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı verileri, ailelerin yapısı, çocuk ve yaşlı oranları, akraba evlilikleri, konut sahipliği ve yoksulluk gibi birçok konuda detaylı bilgiler sunuyor. Hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken, tek kişilik hanehalklarının oranı da yıllar içinde artış gösterdi. Ayrıca, teknolojik cihazların yaygınlaşması ve konut sorunları da dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı.
Hanehalkı Büyüklüğü ve Dağılımı
- Şırnak, ortalama 4,85 kişi ile en yüksek hanehalkı büyüklüğüne sahip il oldu.
- En düşük ortalama ise 2,53 kişi ile Giresun ve Çanakkale'de görüldü.
Tek Kişilik ve Geniş Aileler
- Tek kişilik hanehalklarının oranı 2016'da %14,9 iken 2024'te %20'ye yükseldi.
- Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranı ise %13,3 oldu.
- Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı %3,2'ye çıktı.
İllere Göre Hanehalkı Tipleri
- Gümüşhane, tek kişilik hanehalklarının en yüksek olduğu il (%31,7).
- Batman, en düşük orana sahip il (%11,1).
- Gaziantep, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının en yüksek olduğu il (%71,4).
- Tunceli, bu oranın en düşük olduğu il (%50,5).
Tek Ebeveyn ve Çocuklardan Oluşan Haneler
- Bingöl, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının en yüksek olduğu il (%13,5).
- Ardahan, bu oranın en düşük olduğu il (%8).
Çocuk ve Yaşlı Nüfusun Hanelerdeki Durumu
- 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı: %42,8.
- En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin oranı: %25,3.
- Tek başına yaşayan yaşlı fert sayısı: 1 milyon 750 bin 900.
Akraba Evlilikleri ve Dağılımı
- Akraba evliliği oranı: 2024'te %3,3'e geriledi.
- Mardin, akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il (%19,9).
- Edirne, bu oranın en düşük olduğu il (%1,2).
Bireylerin Mutluluk Kaynağı ve Aile Yapısı
- Bireylerin %72,9'u mutluluk kaynağı olarak ailelerini gösterdi.
- %13,2'si çocuklarını, %4,2'si kendisini, %3,4'ü eşini belirtti.
Çocukların Durumu ve Koruyucu Aileler
- Baba vefat etmiş çocuk sayısı: 258 bin 515.
- Annesi vefat etmiş çocuk sayısı: 81 bin 373.
- Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı: 10 bin 430.
- Evlat edindirilen çocuk sayısı: 589.
Boşanma ve Çocukların Velayeti
- Boşanma olaylarından etkilenen çocuk sayısı: 186 bin 536.
- Çocukların velayetinin %74,4'ü anneye, %25,6'sı babaya verildi.
Bilişim Teknolojileri ve Konut Durumu
- Evden internete erişim oranı: %96,4'e yükseldi.
- Taşınabilir bilgisayar bulunan hanelerin oranı: %45,2.
- Cep telefonu/akıllı telefon bulunan hanelerin oranı: %99,6.
Yoksulluk ve Konut Sorunları
- Yoksulluk oranı: %21,2 olarak gerçekleşti.
- Kendine ait konutta yaşayanların oranı: %56,1.
- Konutunda sızdıran çatı, nemli duvar gibi sorun yaşayanların oranı: %31,3.
- Nüfusun %30,2'si izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadı.
- %21,7'si çevresel sorunlarla karşılaştı.