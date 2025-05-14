Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2024 yılında 3,11 kişiye düştü. Bu değişim, aile yapısında ve hanehalkı tiplerinde önemli farklılıklar ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı verileri, ailelerin yapısı, çocuk ve yaşlı oranları, akraba evlilikleri, konut sahipliği ve yoksulluk gibi birçok konuda detaylı bilgiler sunuyor. Hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken, tek kişilik hanehalklarının oranı da yıllar içinde artış gösterdi. Ayrıca, teknolojik cihazların yaygınlaşması ve konut sorunları da dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı.

Hanehalkı Büyüklüğü ve Dağılımı

Şırnak , ortalama 4,85 kişi ile en yüksek hanehalkı büyüklüğüne sahip il oldu.

, ortalama ile en yüksek hanehalkı büyüklüğüne sahip il oldu. En düşük ortalama ise 2,53 kişi ile Giresun ve Çanakkale'de görüldü.

Tek Kişilik ve Geniş Aileler

Tek kişilik hanehalklarının oranı 2016'da %14,9 iken 2024'te %20'ye yükseldi.

2016'da %14,9 iken 2024'te %20'ye yükseldi. Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranı ise %13,3 oldu.

ise %13,3 oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı %3,2'ye çıktı.

İllere Göre Hanehalkı Tipleri

Gümüşhane , tek kişilik hanehalklarının en yüksek olduğu il (%31,7).

, tek kişilik hanehalklarının en yüksek olduğu il (%31,7). Batman , en düşük orana sahip il (%11,1).

, en düşük orana sahip il (%11,1). Gaziantep , tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının en yüksek olduğu il (%71,4).

, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının en yüksek olduğu il (%71,4). Tunceli, bu oranın en düşük olduğu il (%50,5).

Tek Ebeveyn ve Çocuklardan Oluşan Haneler

Bingöl , tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının en yüksek olduğu il (%13,5).

, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının en yüksek olduğu il (%13,5). Ardahan, bu oranın en düşük olduğu il (%8).

Çocuk ve Yaşlı Nüfusun Hanelerdeki Durumu

0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı : %42,8.

: %42,8. En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin oranı : %25,3.

: %25,3. Tek başına yaşayan yaşlı fert sayısı: 1 milyon 750 bin 900.

Akraba Evlilikleri ve Dağılımı

Akraba evliliği oranı : 2024'te %3,3'e geriledi.

: 2024'te %3,3'e geriledi. Mardin , akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il (%19,9).

, akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il (%19,9). Edirne, bu oranın en düşük olduğu il (%1,2).

Bireylerin Mutluluk Kaynağı ve Aile Yapısı

Bireylerin %72,9'u mutluluk kaynağı olarak ailelerini gösterdi.

%13,2'si çocuklarını, %4,2'si kendisini, %3,4'ü eşini belirtti.

Çocukların Durumu ve Koruyucu Aileler

Baba vefat etmiş çocuk sayısı : 258 bin 515.

: 258 bin 515. Annesi vefat etmiş çocuk sayısı : 81 bin 373.

: 81 bin 373. Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı : 10 bin 430.

: 10 bin 430. Evlat edindirilen çocuk sayısı: 589.

Boşanma ve Çocukların Velayeti

Boşanma olaylarından etkilenen çocuk sayısı : 186 bin 536.

: 186 bin 536. Çocukların velayetinin %74,4'ü anneye, %25,6'sı babaya verildi.

Bilişim Teknolojileri ve Konut Durumu

Evden internete erişim oranı : %96,4'e yükseldi.

: %96,4'e yükseldi. Taşınabilir bilgisayar bulunan hanelerin oranı : %45,2.

: %45,2. Cep telefonu/akıllı telefon bulunan hanelerin oranı: %99,6.

Yoksulluk ve Konut Sorunları

Yoksulluk oranı : %21,2 olarak gerçekleşti.

: %21,2 olarak gerçekleşti. Kendine ait konutta yaşayanların oranı : %56,1.

: %56,1. Konutunda sızdıran çatı, nemli duvar gibi sorun yaşayanların oranı: %31,3.

Nüfusun %30,2'si izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadı.

%21,7'si çevresel sorunlarla karşılaştı.



