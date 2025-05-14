Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Madanoğlu İlkokulu, iki gün arayla iki değerli eğitimcisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Yaklaşık bir aydır kanser tedavisi gören okul müdürü Bülent Gündüz, iki gün önce hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, görev yaptığı okulda düzenlenen törenin ardından Ankara Şereflikoçhisar'da toprağa verildi.

İki Gün Arayla İkinci Kayıp

Müdür Gündüz'ün vefatının ardından, bugün okuldan bir acı haber daha geldi. Aynı okulda Din Kültürü Öğretmeni olarak görev yapan Naime Galip Yıldırım da kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul'daki özel bir hastanede bir süredir tedavi gören ve iki çocuk annesi olan Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Okulda ve Eğitim Camiasında Büyük Üzüntü

Madanoğlu İlkokulu'nda görev yapan Bülent Gündüz ve Naime Galip Yıldırım'ın art arda vefatları, hem eğitim camiasında hem de öğrenci ve veliler arasında büyük üzüntüye yol açtı.



