Öğretmen boğazına yiyecek kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı
Adana'da okul öncesi öğretmeni, soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 19:27, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 19:49
Merkez Seyhan ilçesindeki Preveze Anadolu Lisesine bağlı anasınıfında bir öğrencinin yediği yiyecek soluk borusuna kaçtı.
Durumu fark eden öğretmen Bakiye Eroğlu, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Eroğlu'nun müdahalesiyle yiyecek nefes borusundan çıktı, öğrenci rahat nefes almaya başladı.
Öğretmenin öğrenciye müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.