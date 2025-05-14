Fenerbahçeli iki futbolcuya zorla getirilme kararı

İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçeli iki futbolcuya zorla getirilme kararı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki maçının ardından yaşanan ve stad müdürünün darbedildiği olaylara ilişkin Jayden Quinn Oosterwolde'nin aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada duruşma görüldü. Mahkeme, sanık Oosterwolde hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verildi. Mahkeme, Mert Müldür için de tanık olarak zorla getirilmesine hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 19:36, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 19:37
Yazdır
Fenerbahçeli iki futbolcuya zorla getirilme kararı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgu, Jayden Quinn Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş'ın avukatları ve tanıklar Cihan Keskin ile Saim Gengörü katıldı. Şikayetçi Ali Çelikkıran mahkemede, "Ben şu an huzurda bulunan sanık Ertuğrul Karanlık'ı tanımıyorum. Kendisine küfür etmedim ve vurmadım. Kamera görüntülerinde de görüldüğü üzere kendisi beni belimden tutmuştur. Karşıdan gelen ve bana tekme sallayan kişinin vurmasına yardım etmiştir. Ayrıca arada saçımı çekmiştir. Bunun dışında bana vurup vurmadığını bilmiyorum" dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Cihan Keskin ise, "Ben statta ekstra çalışan güvenlik görevlisiyim. Çalıştığım güvenlik şirketi vardır. Maç günleri bizi maç için çağırırlar. Maçın sonunda Fenerbahçeli yöneticiler stada girmişlerdi. Bir kargaşa çıktı. Ben de yanlarına gittim. Mert Hakan Yandaş, katılan Ali Çelikkıran'a tekme atıyordu. Ben Mert Hakan'a müdahale etmeye çalıştım. Bu sırada tekme Ali Bey'e isabet etti. Sol yan tarafına geldi. Spor şube polisi bana müdahale etti, 'Sen buradan uzaklaş.' dedi. Ben de bu nedenle oradan ayrıldım. Ben başka kimsenin katılana vurduğunu görmedim. Ali Çelikkıran'ı da başkasına vururken görmedim" ifadelerini kullandı.

'DARPTA BULUNMADIM, SADECE KENDİMİ SAVUNDUM'

Sanık doktor Ertuğrul Karanlık savunmasında, "Suç tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün doktoru olarak maçta bulunuyordum. Maçı kazandıktan sonra seyircimiz ile kutlama yapmak istedik. Ancak izin verilmeyerek soyunma odalarına gitmek zorunda kaldık. Bir süre oradaki görevli polisler, Galatasaray seyircileri stadı boşalttıktan sonra seyircimizi selamlayabileceğimizi söyledi. Ne kadar sürdüğünü hatırlamadığım bir süre sonra soyunma odasından çıkıp stada geri döndük. Bir kısım Galatasaray yöneticisi ve görevlileri kutlama yapmamızı engellemeye çalıştı. Sonrasında stattan çıkmamız istendi. Stattan çıkmadan önce bir grup arkadaş fotoğraf çekilmek istedi, ben polise sorarak kendilerine fotoğraf çektim. Onların bayrakla çekildiği fotoğraf hoşuma gidince kendimin de dahil olduğu bir selfie çekilmek istedim. Tam bu sırada koşarak takım elbiseli biri bize doğru geldi. küfürler ediyordu. Bir anda gelip benim göğsüme yumruk salladı. Bayrağı almaya çalışıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Telefon olmayan elimle kendisini belinden tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada ağzıma vurdu. Sonradan fark ettim, ağzım kanamış. Ben yere düştüm. Ben kendisine karşı sadece kendimi savundum. Birkaç hafta önce Trabzonspor maçında yaşadıklarımızdan dolayı korku yaşadım. Ben kendisine bir darpta bulunmadım. Sadece kendimi savundum. Kendimi savunurken tam olarak neler gerçekleştiğini hatırlayamıyorum. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Olay bu şekilde meydana geldi. Bana gelip vuran kişinin adının Ali Çelikkıran olduğunu öğrendim. Kendisi uzun saçlıydı, takım elbiseliydi. Bana vurduktan sonra ben yere düştüm. Polisler beni kaldırdı, sonrasını görmedim. Ortalık karıştı. Çok uzun sürmedi. Ben ağzım kanadığı için ertesi gün gidip Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nden acil servisten darp raporu aldım. Maçlarda böyle şeyler yaşanabildiği için şikayetçi olmadım. Sonrasında hakkımda dava açıldığında çok şaşırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme, ara kararında; duruşmaya katılmayan sanık futbolcu Jayden Quin Oosterwolde hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına, ayrıca tanık olarak dinlenmesi planlanan Mert Müldür'ün de zorla getirilmesine hükmetti. Duruşma, 28 Mayıs tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede şüpheliler Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber