Bekçinin hastaneye ulaştırdığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçisi, Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi'nde park ettiği otomobilinden indikten sonra kaldırımda yürüyen ve bir süre sonra oturan Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Yunus Özaydın'ın (23) rahatsızlandığını fark etti.

Özaydın'ın durumunun ağır olduğunu gören bekçi, onu otomobiline bindirerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özaydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özaydın'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde toprağa verildi.

Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, fenalaşan Özaydın'a, park ettiği aracından inmek üzere olan bekçinin fark edip yardım etmesi ve aracıyla hastaneye ulaştırmak üzere olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.