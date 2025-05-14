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27 gündür kayıp olan görme engelli, dere yatağında ölü bulundu

Ordu'nun İkizce ilçesinde 27 gündür kayıp olan yüzde 90 görme engelli Necati Demirci'nin (63) dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 20:44, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 20:45
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27 gündür kayıp olan görme engelli, dere yatağında ölü bulundu

İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde oturan Necati Demirci, 18 Nisan'da çarşıya gitmek için evden çıktı. Uzun süre dönmeyen Demirci'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edilerek, geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen Necati Demirci'den haber alınamadı.

EVİNE 1,5 KİLOMETRE UZAKLIKTA DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün saat 14.30 sıralarında kayıp Demirci'nin evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta odun kesen bir kişi, dere yatağında bir kişiyi yerde hareketsiz olarak gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, dere yatağında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin 27 gündür kayıp olarak aranan Necati Demirci olduğu belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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