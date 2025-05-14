Devlet desteğiyle evlendiler, nikah şahitleri Bakan Yardımcısı oldu

Çankırı'da, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen nikah törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Kadriye ve Göktuğ Akçakaya çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Bakan Yardımcısı Yenigün, devletin evlilik desteği sağladığı genç çiftin nikah şahidi oldu.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aile birliğinin kurulması ve devam ettirilmesi için her türlü desteği sağlamak üzere çalışıyoruz. Böyle özel bir ana şahitlik ettiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Evlilik cüzdanını, ailenin temeli dediğimiz Kadriye evladımıza veriyorum. Kadınlar mutluysa aile daha mutlu olur. Hep birlikte güçlü ve sağlıklı aileler oluşturmayı temenni ediyoruz" dedi.

Törene, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve çok sayıda davetli katıldı.