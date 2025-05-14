Bayraktar TB3'ten DENİZKURDU'nda tam isabet

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde tarihi bir başarıya daha imza atarak gücünü sergiledi. PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3 SİHA, Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'dan art arda havalanarak kara hedeflerine yönelik 2 salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi.

Salvo atışlarında net vuruşlar

DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA'lar, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı milli SİHA'lar, ikişer adet MAM-L mühimmatı yüklü şekilde TCG Anadolu'nun kısa pistinden peş peşe havalandı. Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştirilen uçuşta Bayraktar TB3 SİHA'lar, senaryo dahilindeki kara hedeflerine iki salvo halinde toplam dört MAM-L mühimmatını tam isabetle gönderdi.

PT-4 gemiye döndü, PT-3 Keşan'a uçtu

Başarıyla icra edilen mühimmatlı atış görevinin ardından Bayraktar TB3 SİHA'lar için planlanan bir sonraki faaliyet aşamasına geçildi. Bu kapsamda PT-4 kuyruk numaralı milli SİHA görev bitiminde TCG Anadolu gemisine dönerken, PT-3 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 ise Dalaman'a iniş yaptı. PT-3 kuyruk numaralı Bayraktar TB3, test programına devam etmek üzere Keşan'a intikal edecek. Bu tarihi başarının elde edildiği ve DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'na damga vuran kritik görev boyunca Baykar Proje Ekibi'ni, TCG Anadolu'da bizzat bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti.

Tatbikat öncesi yoğun hazırlık

Bayraktar TB3 SİHA, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı öncesinde TCG Anadolu gemisinde yoğun bir test ve hazırlık süreci geçirdi. 22-25 Nisan 2025'te Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu'da başarılı sortiler gerçekleştirildi. 25 Nisan 2025'te ise 4. prototip olan PT-4'ün de test sürecine katılmasıyla birlikte gemide ilk kez iki milli SİHA eş zamanlı görev aldı. 9 Mayıs 2025 tarihinde intikal için Keşan'dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisine uçarak konuşlandı. Aynı gün gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı.

Milli kameralarla başarılı atışlar

11 Mayıs'ta gerçekleştirilen testlerde ise Bayraktar TB3 SİHA'lar, birinde ASELFLIR-500 diğerinde Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegre edilmiş şekilde MAM-L mühimmatlarıyla başarılı atışlar yaparak bugünkü göreve hazır olduklarını gösterdi. Milli SİHA'ların tüm kalkış, iniş ve kontrol süreçleri eş zamanlı olarak TCG Anadolu üzerindeki Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) aracılığıyla ve Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmalarının desteğiyle tam otonom olarak yürütülüyor.

Toplam uçuş 1.080 saate ulaştı

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1.080 saat 14 dakika havada kaldı. Şimdiye kadar test sürecinde 551 sorti yapan milli SİHA, TCG Anadolu gemisinde ise 42 sorti gerçekleştirdi. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol katetti.

Dünya havacılık tarihinde ilk

Bayraktar TB3 tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Daha sonra 26 Kasım 2024'te gerçekleştirilen uçuş testleri de başarıyla yapılmıştı. Milli SİHA böylece dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Deniz aşırı güç çarpanı

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.