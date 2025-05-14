Tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 22:06, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 00:03
Atatürk Mahallesi'nde tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan N.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün Kapaklı ilçesinde N.Ş, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu H.Ş. ile tartışmış, evden ayrılan H.Ş'ye balkondan tüfekle ateş etmişti.
Ağır yaralanan H.Ş, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Baba N.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.