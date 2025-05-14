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Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçinin zam pazarlığı sürüyor. İşçi kesimi, en düşük günlük ücretin 1800 liraya çıkarılmasını, yüzde 50+25 zam ve yüzde 10 refah payı talep ediyor. Taraflar, 16 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya gelecek. Gözler işverenin ilk teklifinde.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 22:50, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 23:56
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Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken, zam pazarlığında kritik bir aşamaya gelindi.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerde başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçiler için yürütülen görüşmelerde üçüncü toplantının 16 Mayıs Cuma günü yapılacağı bildirildi.

İŞÇİ VE İŞVEREN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Toplu iş sözleşmeleri, işveren tarafında Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi tarafında Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları arasında yürütülüyor.

Görüşmeler, 2023-2025 dönemini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında devam ediyor.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NE?

İşçi kesimi, günlük en düşük brüt ücretin 1800 liraya çıkarılmasını, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci 6 ayı için yüzde 25 zam yapılmasını ve bu artışlara ek olarak yüzde 10 refah payı verilmesini talep ediyor. TÜHİS bu taleplere yönelik maliyet analizini sürdürürken, analizlerin tamamlanmasının ardından işveren tarafının ilk teklifini sunması bekleniyor.

Taraflar arasında ilk teklifin verilmesiyle birlikte müzakere sürecinin hız kazanması bekleniyor. Görüşmelerin kamu işçileri için belirlenecek yeni maaşların yanı sıra sosyal haklar açısından da belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

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