Kahramanmaraş'ta Minibüs Kazası: 6 Jandarma Dahil 22 Yaralı
Göksun-Kayseri yolunda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Olayda Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 07:30, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 07:44
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı jandarma personeli olmak üzere toplam 22 kişi yaralandı. Olay, Şırnak'taki geçici barınma merkezine götürülmekte olan düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Göksun-Kayseri kara yolunun Mahmutbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza Detayları
- Kazada, Afgan uyruklu Abdullah Mahir Süleyman olay yerinde yaşamını yitirdi.
- Yaralanan 6'sı jandarma personeli olmak üzere toplam 22 kişi, ambulanslarla Göksun, Afşin ve Elbistan'daki hastanelere kaldırıldı.
Olay Yerine Müdahale
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralıların hastanelere sevki sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.