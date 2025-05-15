Kocaeli TEM Otoyolu'nda Minibüs Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs bariyere çarparak devrildi ve sürücüsü yaralandı. Olay, gece yarısı İstanbul istikametinde gerçekleşti. Sürücünün ismi henüz öğrenilemedi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trafik, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Minibüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla İlgili Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.