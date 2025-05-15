Erzurum Narman'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son deprem Erzurum'da meydana geldi. AFAD, gece yarısı gerçekleşen Narman merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Son günlerde Muğla, Kütahya, İstanbul gibi farklı illerden gelen deprem haberleri, vatandaşlarda endişeye yol açıyor. Özellikle Muğla'da dün yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem ve ardından İstanbul'da devam eden artçı sarsıntılar ile Kütahya'daki sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmelerin ardından bir deprem de Erzurum'da yaşandı ve AFAD, ilk verileri kamuoyuyla paylaştı.

Erzurum'da Deprem Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) , Erzurum'un Narman ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı.

, Erzurum'un gerçekleşen depremin büyüklüğünü olarak açıkladı. Sarsıntı, saat 04:18 sularında meydana geldi.

sularında meydana geldi. Depremin derinliği ise 11 kilometre olarak kaydedildi.

olarak kaydedildi. Gece yarısı gerçekleşen depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Türkiye'de Son Depremler

Muğla, Kütahya ve İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yaşanan depremler, vatandaşların dikkatini sismik hareketliliğe çekiyor. Özellikle son günlerde artan deprem haberleri, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.