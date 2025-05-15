Tarım Kredi 500 Yeni Marketle Gençlere Ulaşmayı Hedefliyor

Tarım Kredi, 860 bin çiftçinin ürünlerini tüketiciyle buluşturarak enflasyonla mücadelede önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu yıl 2,5 milyar liralık yatırımla 500 yeni market açmayı planlayan kurum, yenilenen yüzüyle gençlere ulaşmayı hedeflemektedir. Genel Müdür Varol Halepli, büyümelerini özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaştıracaklarını ve 45 yaş ve üzeri müşteri kitlesini gençleştirmeyi amaçladıklarını belirtmiştir.

2025 Hedefleri ve Mevcut Durum

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Varol Halepli, şirketin son durumunu ve 2025 beklentilerini değerlendirmiştir. Toplamda 4 bin 500 satış noktasına ulaşıldığını, İstanbul'da 391 mağaza bulunduğunu ve yıl sonunda bu sayının 5 bin satış noktası ile İstanbul'da 550 mağaza olmasının hedeflendiğini açıklamıştır.

Gençlere Yönelik Stratejiler

Kurumsal imaj değişikliklerine değinen Halepli, yeni marketlerin KOOP adı altında açıldığını ve genç yaş grubunu mağazalarla buluşturmayı hedeflediklerini belirtmiştir. Ürün ve hizmet yelpazesi gençlere yönelik genişletilmektedir. Ayrıca, üniversitelerde ve kampüslerde en çok mağazası bulunan marka olduklarını vurgulamıştır.

Çiftçinin Alın Terini Korumak

Halepli, karlılıktan ziyade ortaklarının ve çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı korumayı hedeflediklerini ifade etmiştir. 860 bin çiftçiden alınan mahsuller, Tarım Kredi Grubu bünyesindeki fabrikalarda uluslararası standartlarda işlenerek halka ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim imkanı sunmaktadır.

Piyasa Dengesi ve Satış Politikası

Halepli, bazı ürünlerin piyasa fiyatlarının üzerinde olmasından dolayı eleştiriler olduğunu hatırlatarak, zaman zaman piyasaya pahalı kalmamak için zararına satışlar yaptıklarını belirtmiştir. Hem çiftçiyi hem de nihai tüketiciyi desteklemeyi amaçladıklarını, her ürünü yüzde 100 uygun fiyata satmanın mümkün olmadığını vurgulamıştır. Ayrıca, %100 yerli ürün satan bir market olduklarının altını çizmiştir.

Türkiye'nin En Büyük Beşinci Marketi

Halepli, ithal ürüne girmemenin stratejilerine uygun olduğunu ve ne kadar çok satılırsa çiftçinin de o kadar çok üreteceğini belirtmiştir. Bu yılın başında satıştaki ürünlerin %65'i kendi iştiraklerinin ürettiği ürünlerdir. Türkiye'nin beşinci büyük perakende marketi olduklarını, mağaza başına ortalama ciroda ise ikinci sırada yer aldıklarını ifade etmiştir.