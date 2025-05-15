Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin ise açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun, Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar şeklinde olması bekleniyor.

Aşağıda 15 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri bölge bölge sunulmuştur:

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde ile BALIKESİR: 24°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE: 25°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

25°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu İSTANBUL: 21°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde DENİZLİ: 27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu İZMİR: 26°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA: 27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu , Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, ADANA: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27°C - Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 26°C - Parçalı bulutlu

26°C - Parçalı bulutlu HATAY: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı , doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA: 19°C - Parçalı bulutlu

19°C - Parçalı bulutlu ÇANKIRI: 21°C - Parçalı bulutlu

21°C - Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR: 21°C - Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 20°C - Parçalı bulutlu

20°C - Parçalı bulutlu DÜZCE: 23°C - Parçalı bulutlu

23°C - Parçalı bulutlu KASTAMONU: 19°C - Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu , bölgenin doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

, bölgenin doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. AMASYA: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu

20°C - Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu , bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Van ve Hakkari hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Van ve Hakkari hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. ERZURUM: 10°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

10°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı KARS: 9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı MALATYA: 21°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi