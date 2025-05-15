Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Türkiye'nin doğusunda kar, batısında ise sağanak yağışlar etkili olacak. Bölge bölge hava durumu detayları.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 08:07, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 08:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin ise açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun, Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar şeklinde olması bekleniyor.
Aşağıda 15 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri bölge bölge sunulmuştur:
Marmara Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- BALIKESİR: 24°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- EDİRNE: 25°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- İSTANBUL: 21°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Ege Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ: 27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- İZMİR: 26°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA: 27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
- Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA: 26°C - Parçalı bulutlu
- HATAY: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
- Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA: 19°C - Parçalı bulutlu
- ÇANKIRI: 21°C - Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR: 21°C - Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU: 20°C - Parçalı bulutlu
- DÜZCE: 23°C - Parçalı bulutlu
- KASTAMONU: 19°C - Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
- AMASYA: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
- ARTVİN: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
- Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Van ve Hakkari hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
- ERZURUM: 10°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
- KARS: 9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
- MALATYA: 21°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR: 20°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP: 24°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MARDİN: 21°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı