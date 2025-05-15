18 ilde suçlulara dev operasyon: 102 şüpheli yakalandı

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Hakan Fidan: NATO Toplantısında Savunma ve Barış Gündemi
Hakan Fidan: NATO Toplantısında Savunma ve Barış Gündemi
Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı
Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı
İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı
İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı
Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar
Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar
Erzurum Narman'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Erzurum Narman'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi
MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi
Kahramanmaraş'ta Minibüs Kazası: 6 Jandarma Dahil 22 Yaralı
Kahramanmaraş'ta Minibüs Kazası: 6 Jandarma Dahil 22 Yaralı
Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları Antalya'da Buluştu
Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları Antalya'da Buluştu
Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

18 ilde suçlulara dev operasyon: 102 şüpheli yakalandı

Jandarma tarafından 18 ilde düzenlenen operasyonlarda "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Müstehcenlik ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına karıştığı belirlenen 102 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 08:14, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 08:16
Yazdır
18 ilde suçlulara dev operasyon: 102 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen son operasyonlara dair önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 6 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, 7,5 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik olarak Jandarma tarafından düzenlendi. Şüphelilerden 64'ü tutuklandı, 38'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

  • İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli olmak üzere toplamda 18 ilde operasyon düzenlendi.
  • Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
  • İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirdikleri ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
  • Müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından da soruşturma başlatıldı.

Ele Geçirilenler ve Tespitler

  • Ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.
  • MASAK raporları sonucunda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 Milyar 500 Milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi.
  • 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 otomobile el konuldu.

Tebrik ve Kararlılık Mesajı

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarma ve MASAK çalışanları tebrik edildi. Sanal devriyelerin 7/24 görevde olduğu ve siber suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber