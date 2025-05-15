18 ilde suçlulara dev operasyon: 102 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen son operasyonlara dair önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 6 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, 7,5 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik olarak Jandarma tarafından düzenlendi. Şüphelilerden 64'ü tutuklandı, 38'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli olmak üzere toplamda 18 ilde operasyon düzenlendi.

merkezli olmak üzere toplamda operasyon düzenlendi. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirdikleri ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından da soruşturma başlatıldı.

Ele Geçirilenler ve Tespitler

Ruhsatsız tabancalar , çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

, çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucunda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 Milyar 500 Milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi.

sonucunda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık tespit edildi. 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 otomobile el konuldu.

Tebrik ve Kararlılık Mesajı

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarma ve MASAK çalışanları tebrik edildi. Sanal devriyelerin 7/24 görevde olduğu ve siber suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.