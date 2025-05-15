Mehmet Şimşek Londra'da Ekonomik Temaslarını Sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves dahil olmak üzere çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Şimşek, Londra'daki programına devam ederken, dün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Görünümü paneline katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen panelde, Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeler ve yatırım fırsatları ele alındı. Panelin ardından Şimşek, üst düzey ikili görüşmelerde bulundu.

Üst Düzey İkili Görüşmeler

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov

Mısır Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Rania Al-Mashat

Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves

Görüşmelerde, ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin derinleştirilmesi ve sektörel işbirliği olanakları değerlendirildi. Ayrıca, Şimşek EBRD ile Avrupa Yatırım Bankası (EIB) üst düzey yöneticileriyle de bir araya geldi.

Guvernörler Kurulu Toplantısı ve Başkan Yardımcılığı Görevi

Bakan Şimşek'in Londra'daki programı bugün de devam edecek. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EBRD'nin Guvernörler Kurulu Toplantısı'na katılacak olan Şimşek, burada başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Toplantıda, bankanın 2026-2030 Strateji ve Sermaye Çerçevesi'nin onaylanması ve Sahra Altı Afrika'ya yönelik genişleme kapsamında yeni ülkelerin kredi kullanıcısı olarak kabul edilmesi bekleniyor.