Başakşehir'de Seyir Halindeki İETT Otobüsü Yandı

Başakşehir'de İETT Otobüsü YangınıBaşakşehir'de, Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti.

yangına hızlıca müdahale etti. Otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.