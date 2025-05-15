NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye Barışta Kilit Rolde

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip" diyerek, Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki etkisine dikkat çekti. Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Rutte, Türkiye'nin sahip olduğu uygun güç, insan kaynağı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile bu görüşmeleri iyi bir noktaya getirebileceğini vurguladı.

İstanbul'daki Barış Görüşmelerinin Önemi

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Rutte, Türkiye'nin tüm ilgili taraflarla iyi ilişkilere sahip olmasının sürece olumlu katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, bu görüşmelerin başarılı olabilmesi için gerekli olan tüm unsurların Türkiye'de mevcut olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin Geleceği Hakkında Açıklamalar