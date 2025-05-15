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Erdoğan ve Zelenski Ankara'da Barış İçin Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Ankara'da buluştu. İstanbul'daki barış müzakerelerine Rus ve Ukraynalı heyetler katılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 13:31, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 13:33
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Erdoğan ve Zelenski Ankara'da Barış İçin Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Rusya, 10 Mayıs'ta yaptığı diplomasi çağrısına yanıt vererek Türkiye'yi adres gösterdi ve müzakerelerin başlatılmasını istedi. Bu gelişme üzerine Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i İstanbul'da yüz yüze görüşmeye davet etti. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Barış müzakereleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Rus Heyeti İstanbul'da

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyeti de Türkiye'ye ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı.

  • Heyete Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin
  • Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov
  • Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin
  • Uzmanlar arasında; Aleksandr Zorin, Yevgeniya Podobreyevskaya, Aleksandr Polişçyuk ve Vladimir Şevtsov yer alıyor.

Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Ukrayna Heyeti ve Müzakereler

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler de belli oldu:

  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha
  • Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak
  • Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov
  • Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva
  • Pek çok yetkili daha heyette yer alacak.

ABD Temsilcileri İstanbul'da Olacak

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Orta Doğu temsilcisi Witkoff, görüşmelerin ilk turunun ardından Cuma günü İstanbul'da olacak. ABD başkanı Trump'ın katılması beklenmiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Barış Çabaları

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırıyla başlayan savaşta, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti. ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Türkiye tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu. İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozuldu ve İngiltere ile ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Türkiye'nin Arabuluculuk Rolü

Savaşın şiddetlenmesine rağmen barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı. Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürdü.

İstanbul Barış Görüşmeleri Gündemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, üç yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

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