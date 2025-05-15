Rus Heyeti İstanbul'daki Müzakereler İçin Türkiye'ye Geldi

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Hakan Fidan: NATO Toplantısında Savunma ve Barış Gündemi
Hakan Fidan: NATO Toplantısında Savunma ve Barış Gündemi
Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı
Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı
İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı
İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı
Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar
Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar
Erzurum Narman'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Erzurum Narman'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi
MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi
Kahramanmaraş'ta Minibüs Kazası: 6 Jandarma Dahil 22 Yaralı
Kahramanmaraş'ta Minibüs Kazası: 6 Jandarma Dahil 22 Yaralı
Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları Antalya'da Buluştu
Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları Antalya'da Buluştu
Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Ana sayfaHaberler Dünya

Rus Heyeti İstanbul'daki Müzakereler İçin Türkiye'ye Geldi

Rus heyeti, İstanbul'daki Ukrayna ile yapılacak müzakereler için Türkiye'ye ulaştı. Görüşmeler Dolmabahçe'de gerçekleşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 09:45, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 09:55
Yazdır
Rus Heyeti İstanbul'daki Müzakereler İçin Türkiye'ye Geldi

İstanbul'da gerçekleştirilecek müzakerelere katılacak Rus heyeti Türkiye'ye ulaştı. Rus haber ajanslarının aktardığına göre, Ukrayna ile müzakere edecek olan heyetin İstanbul'a vardığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği ifade edildi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Ruslar, Türkiye'deki görüşmelerin Moskova saatiyle 10.00'da başlayacağını yayıyor ve bu, bir yalan. Bu zaman planlanmadı. Rusların müzakereleri manipüle etmek istemesi mümkün." ifadelerini kullandı.

Rus Heyetinin İstanbul'daki Müzakereleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı. Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette Yer Alan İsimler

  • Mihail Galuzin - Dışişleri Bakan Yardımcısı
  • İgor Kostyukov - Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı
  • Aleksandr Fomin - Savunma Bakan Yardımcısı

Heyetteki Uzmanlar Listesi

  • Aleksandr Zorin - Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı
  • Yevgeniya Podobreyevskaya - Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı
  • Aleksandr Polişçyuk - Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü
  • Vladimir Şevtsov - Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı

Vladimir Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber