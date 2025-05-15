Hakan Fidan: NATO Toplantısında Savunma ve Barış Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıya (NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı) ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz." dedi. Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fidan, Türkiye'nin bu toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıyı yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Birçok Konu Ele Alınacak

Avrupa-Atlantik bölgesinde birçok önemli gelişmenin yaşandığına işaret eden Fidan, NATO ortakları olarak savunma işbirliğini ve Ukrayna'da barışın sağlanması konularını ele alacaklarını aktardı.

Savunma işbirliği

Ukrayna'da barışın sağlanması

NATO Zirvesi Hazırlıkları

Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını da yapacaklarını dile getirdi.