Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor: Gram Altın 3.927 Lira

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 927 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,3 azalışla 3 bin 960 lira seviyesinde tamamladı. Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 3 bin 927 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 520 lira, Cumhuriyet altını ise 26 bin 60 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 152 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Altın Fiyatları

ABD ile Çin'in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı almasının ardından küresel ekonomiye ilişkin büyüme endişeleri sınırlı da olsa hafifledi. Dünya genelinde azalan jeopolitik ve siyasi riskler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Güncel Gelişmeler ve Yatırımcıların Takibi

İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış görüşmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, ticaret savaşlarına yönelik endişelerin yatışmasının yanı sıra jeopolitik risklerin ve siyasi belirsizliklerin azalmasının da güvenli liman varlıklara olan talebi etkilediğini belirtiyor.

Tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin tamamen giderilemediği vurgulanıyor.

Piyasalarda Beklenen Veriler ve Teknik Seviyeler