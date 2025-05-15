İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan ve birlikte hareket ettikleri anlaşılan 11 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca, operasyon yapılan adreslerde kalan oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonun Detayları

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 11 şüpheli tespit edildi.

Eş zamanlı baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı.

Oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

Emniyet Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Sınır dışı işlemleri başlatılan kişiler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.