Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
TÜİK verilerine göre Tarım-ÜFE yıllık yüzde 27,50 artarken, aylık bazda yüzde 0,45 azaldı. Turunçgillerde ise rekor artış yaşandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 10:11, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 10:12
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 27,50 artarken, aylık bazda ise yüzde 0,45 azaldı. Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,52 artış gerçekleşti.
Sektörel Enflasyonlar
- Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,86 azalış
- Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,71 artış
- Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,79 artış
Ana Gruplarda Değişim
- Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 azalış
- Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 13,20 artış
- Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 artış
Alt Grupların Enflasyonları
- Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup: Turunçgiller, yüzde 121,05 artış
- Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup: Turunçgiller, yüzde 29,16 artış