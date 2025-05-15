Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 27,50 artarken, aylık bazda ise yüzde 0,45 azaldı. Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,52 artış gerçekleşti.

Sektörel Enflasyonlar

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,86 azalış

Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,71 artış

Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,79 artış

Ana Gruplarda Değişim

Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 azalış

Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 13,20 artış

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 artış

Alt Grupların Enflasyonları