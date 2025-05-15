Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 0,6 Arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Mart 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 15 milyon 320 bin 987 kişi olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Mart 2024'te 15 milyon 224 bin 973 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 0,6 artışla 15 milyon 320 bin 987 kişiye yükseldi.

Yıllık Değişim

Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,6 azaldı .

ücretli çalışan sayısı yıllık bazda . İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı aynı kaldı.

ücretli çalışan sayısı aynı kaldı. Ticaret-hizmet sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 2,7 arttı.

Aylık Değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı martta, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.