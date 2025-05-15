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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,30 artışla başladı. Bankacılık ve holding hisseleri yükselişte. Küresel piyasalar Fed açıklamalarını bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 10:24, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 10:25
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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 9.730,71 puandan başladı. Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazanarak 9.701,55 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,16 puan ve yüzde 0,30 artışla 9.730,71 puana çıktı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.
  • Holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,81 ile finansal kiralama faktoring oldu.
  • En fazla kaybettiren ise yüzde 0,26 ile gıda içecek sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puan direnç, 9.600 ve 9.500 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

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