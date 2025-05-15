2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 178 sözleşmeli personel, Göç İdaresi Başkanlığı da 40 Uzman Yardımcısı almak için ilana çıktı.

Göç İdaresi Başkanlığı 40 il göç uzman yardımcısı alacak

Göç İdaresi Başkanlığı, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun 40 il göç uzman yardımcısı alacak.

İlana Başvuracak adayların KPSS'nin ilgili puan türünden en az 70 almış olması gerekiyor.

Başvurular 15-20 Mayıs tarihlerinde alınacak.

İlana Başvuracakların 20 katı kadar aday yazılı sınava alınacak. Yazılı sınavda başarılı olan 4 katı kadar aday da mülakata alınacak.

Göç İdaresi Başkanlığı ilanının detayları için tıklayınız

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 178 sözleşmeli personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 2025 yılı sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı. Resmi Gazete'de ilan edilen duyuruya göre üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 178 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 15 Mayıs - 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ilanı için son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2025

Manisa CBÜ ilanı detayları için tıklayınız