Trump, Türkiye'deki Rusya-Ukrayna Görüşmelerine Katılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, "uygun olması halinde" cuma günü Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmelerine gelebileceğini belirtti. Türkiye, bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek olan bu önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak. Barış görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Trump, uygun olması durumunda cuma günü Türkiye'ye gelmeyi planladığını ifade etti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Orta Doğu temsilcisi Witkoff da görüşmelerin ilk turunun ardından cuma günü İstanbul'da olacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Müzakereler

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırı ile patlak veren savaşta, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti. ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Müzakere Süreci

Belarus'taki görüşmelerin ardından, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

bir araya geldi. Türkiye, tarafları 29 Mart 2022'de İstanbul'da buluşturdu.

buluşturdu. İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozuldu.

İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Türkiye'nin Rolü ve Barış Çabaları

Savaşın şiddetlenmesine rağmen barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletler'in (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı. Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürdü. ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

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