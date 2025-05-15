Dolar/TL Yatay Seyirde: Güncel Döviz Kurları ve Piyasa Analizi

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon risklerinin devam ettiği süreçte gümrük tarifelerinin ekonomiye olası etkileri değerlendirilirken, gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell 'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,7620 seviyesinden işlem görüyor. Dün 38,7210-38,8120 bandında hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 38,7710 'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 38,7620 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 yükselişle 43,6510 'dan ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 51,6810 'dan satılıyor.

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