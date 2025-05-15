Samsun'da Aranan Hükümlü Özel Harekat Operasyonuyla Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aranan bir hükümlü, özel harekat destekli operasyon ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında "suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla silahla yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.'nin adresi tespit edildi. 19 Mayıs ilçesinde bir bağ evinde saklandığı belirlenen S.T. için özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda dron kullanıldı ve aranan hükümlü yakalandı. Adreste yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T., cezaevine teslim edildi. Ayrıca, hükümlü hakkında 2008 yılında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan da işlem yapıldığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları