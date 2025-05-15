Türkiye'nin İlk Hidrojen Vadisinde Üniversitelerden Büyük Katkı

Türkiye'nin ilk Hidrojen Vadisi olan HYSouthMarmara Projesi, Türk üniversitelerinin etkin katılımıyla hayata geçiriliyor. Projenin yürütücüleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi yer alıyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin daha yeşil ve temiz enerjiye ulaşmada Türkiye'nin ve dünyanın itici gücü olması gerektiğini vurguladı. Özvar, yükseköğretim sisteminin ülkenin yeşil dönüşüm hedeflerine tam destek verecek şekilde yeniden yapılandırıldığını belirtti.

HYSouthMarmara Projesi ve Katılımcılar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Enerjisa Üretim

KALE

ŞİŞECAM

Eti Maden

TÜBİTAK MAM

Linde Gaz A.Ş.

Muhammed VI Politeknik Üniversitesi

Bologna Üniversitesi

HPAS

TENMAK

Software GmbH

Projenin Hedefleri ve Katkıları

Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen HYSouthMarmara Projesi, Güney Marmara bölgesinde yeşil hidrojen üretimini entegre ederek bölgesel bir hidrojen ekonomisi yaratmayı amaçlıyor. Yıllık 500 ton yeşil hidrojen üretilecek ve bu üretim, sanayiden tarıma, otomotivden enerjiye birçok sektöre kaynak sağlayacak. Ayrıca Balıkesir'de kurulacak Sodyum Bor Hidrür Tesisi ile Türkiye'nin zengin bor rezervlerinin hidrojen depolama teknolojilerinde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yeşil Dönüşümde Yükseköğretimin Rolü

Erol Özvar, yükseköğretimde sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü teşvik ettiklerini ve yeşil dönüşümde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için üniversitelerde ilgili alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar açılmasını planladıklarını açıkladı. Ayrıca, üniversitelerin yeşil kampüs uygulamalarını yaygınlaştırmaları ve sürdürülebilirlik konusunda araştırma projeleri geliştirmeleri için politikalar oluşturulmaya devam edileceğini belirtti.

Yeşil Deniz Endüstrisi Ar-Ge Test ve Eğitim Merkezi

Proje kapsamında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Yeşil Deniz Endüstrisi Ar-Ge Test ve Eğitim Merkezi, bölgenin bilgi ve teknoloji altyapısını güçlendirecek kritik bir yatırım olarak öne çıkıyor. Merkezde öğrenciler, araştırmacılar ve mühendisler için uygulamalı öğrenme olanakları sağlanacak. Ayrıca, üniversiteler arası iş birliğini artıran bir ağın oluşumuna katkı sunulacak.

Bölgesel ve Ulusal Katkılar

Merkezde özellikle yeşil hidrojen ve deniz üstü rüzgar enerjisi başta olmak üzere temiz enerji ve denizcilik teknolojileri alanlarında eğitim, Ar-Ge ve test faaliyetleri yürütülecek. Yeni iş kolları, yüksek katma değerli ürünler ve uzmanlaşmış iş gücü sayesinde Güney Marmara, sürdürülebilir mavi ekonominin ve akıllı yeşil dönüşümün cazibe merkezi haline gelecek.