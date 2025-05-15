Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte birçok evde düğün hazırlıkları hızlanırken, kuyumcular da evlenecek çiftlere "sahte altın" konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Türkiye'de düğünler, havaların ısınması ve okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte artış gösteriyor. "Düğün sezonu" olarak adlandırılan bu dönem, mobilyadan beyaz eşyaya, kılık kıyafetten kuyuma kadar birçok sektörde hareketlilik yaratıyor. Özellikle kuyumculuk sektörü, düğün sezonu öncesinde vatandaşların en çok uğradığı yerlerden biri haline geliyor.

Kuyumcu vitrinleri, yaklaşan yoğun döneme hazırlık olarak yeni ve göz alıcı modellerle donatıldı. Özellikle evlilik teklifleri ve nişan törenlerinin artmasıyla birlikte tektaş yüzükler ve alyanslara olan ilgi de yoğunlaştı.

Ayrıca, düğünlerde geline takılmak üzere hazırlanan bilezikler, kolyeler ve küpelerden oluşan takı setleri ile yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek, yarım, tam altın ve gram altınlar da en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.

Düğün Sezonunda Altına Olan Talep

Altına olan geleneksel bağlılık ve bu ziynetin yatırım aracı olarak görülmesi, düğün alışverişlerinde altına olan talebin canlı kalmasını sağlıyor.

Kuyumculardan Sahte Altın Uyarısı