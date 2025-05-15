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Son 5 yılda en çok hamburger sipariş edildi

2020'den bu yana hızlı ticaret hacmi 25 kat arttı. Yemek siparişlerinde hamburger, döner ve pizza başı çekerken, gazlı içecekler de öne çıkıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 11:42, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 11:44
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Son 5 yılda en çok hamburger sipariş edildi

Türkiye'de hızlı ticaret, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere dakikalar içinde ulaşmasını sağlayan bir model olarak öne çıkıyor. 2023 yılında hızlı ticaret hacmi, 2020'ye kıyasla yaklaşık 25 kat artarak 249,8 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde en çok sipariş edilen ürün ise hamburger oldu. Hızlı ticaret modeli, özellikle yemek, gıda, içecek ve günlük ihtiyaç ürünlerinin hızlı şekilde tedarik edilmesini sağlayarak geleneksel e-ticaretten ayrışıyor. Büyük şehirlerde ve nüfusu yoğun bölgelerde talep gören bu model, 1 saate kadar teslim edilen siparişleri kapsıyor. Hızlı ticaret hacmi son yıllarda düzenli olarak artış gösteriyor. 2020'de 9,94 milyar lira olan hacim, 2021'de 26,73 milyar lira, 2022'de 63,27 milyar lira, 2023'te ise 126,08 milyar lira seviyesine ulaştı.

Hızlı Ticaretin E-Ticaret İçindeki Payı

Söz konusu hacim, geçen yıl bir önceki yıla göre %98,1 artarak 249,8 milyar lira oldu. Böylece hızlı ticaret hacminin 2020-2024 döneminde yaklaşık 25 katına çıktığı görüldü. 2024'te hızlı ticaretin e-ticaret hacmi içindeki payı %8,32 olarak kaydedildi.

En Çok Sipariş Edilen Ürünler

Geçen yıl bu kapsamdaki işlemlerde ortalama sepet tutarı 351 lira, bir sepette yer alan ortalama ürün sayısı ise 2,4 oldu.

  • Yemek hizmetleri: %66,18 ile en yüksek paya sahip sektör.
  • Yiyecek ve içecekler: %27,36 ile ikinci sırada.
  • Ev ve bahçe ürünleri: %3,17 ile üçüncü sırada.

En Çok Sipariş Edilen Yemekler

  • Hamburger: 20,2 milyar liralık hacimle ilk sırada.
  • Döner: 15,9 milyar lira.
  • Pizza: 14,04 milyar lira.
  • Kebaplar: 12,64 milyar lira.
  • Kızarmış tavuk: 5,15 milyar lira.
  • Çiğ köfte: 5,04 milyar lira.
  • Lahmacun: 4,97 milyar lira.
  • Pide: 4,4 milyar lira.

Yemek Hariç En Çok Satılan Ürünler

  • Gazlı içecekler: 6,01 milyar lira ile başı çekiyor.
  • Su: 3,43 milyar lira.
  • Peynir: 2,55 milyar lira.
  • Dondurma: 2,23 milyar lira.
  • Ayran: 1,97 milyar lira.

Bunların dışında süt, yoğurt, yumurta, cips, çamaşır deterjanları ve yumuşatıcılar da öne çıkan diğer ürünler arasında yer aldı.

Popüler Ürün: Dubai Çikolatası

2024'te popülerlik kazanan Dubai çikolatası, hızlı ticaret kapsamında yaklaşık 160 milyon liralık satışa ulaştı.

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