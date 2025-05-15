Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
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Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motokuryeler ilk kez kayıt altına alındı, kadın şoför istihdamı teşvik edilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 11:56, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 12:01
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Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklikler kapsamında önemli yenilikler hayata geçirildi. Motokuryeler ilk defa kayıt altına alınırken, kadın şoför istihdamı için çeşitli teşvikler getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan düzenlemelerin sektörde hizmet kalitesini artırmayı ve istihdamı desteklemeyi hedeflediğini belirtti. Yönetmelik, 15 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Motokuryeler İçin Yeni Düzenlemeler

  • Motokuryeler ilk defa kayıt altına alındı.
  • Firmalara, istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildi.
  • Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi.
  • En fazla üç taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde %85 indirim uygulanacak.
  • İlk altı ayda yetki belgesi alan motokuryeler %95 indirimden faydalanabilecek.
  • Kuryelerin yetki belgeleri e-Devlet portalından da alınabilecek.
  • Kuryeler için Kurye Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu getirildi.
  • Mesleki yeterlilik belgeleri (SRC-Moto Kurye SRC-Kurye Faaliyet Belgesi) bir yıl içinde alınabilecek.
  • Kuryelerin giydiği reflektif yeleklerde 'KURYE' ibaresi ve firmanın U-Net numarası bulunacak.
  • Teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabulü ve taşıma süresi taahhüdü yasaklandı.
  • Alıcısına teslim edilemeyen gönderinin aynı süre içinde göndericiye geri götürülmesi zorunlu oldu.
  • Bozulabilir gıda taşınmasında gerekli tedbirlerin alınması zorunlu hale geldi.

Kadın Şoför İstihdamına Destekler

  • İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde %95 indirim sağlanacak. Mevcut 3.019 lira olan ücret, indirimle birlikte 150 lira olacak.
  • Son bir yılda taşıtlarının %10'u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgeleri üç ay süreyle ücretsiz uzatılacak.

Diğer Önemli Düzenlemeler

  • Takograf kullanımı zorunlu olan sürücüler için kurallara uymayanlara 75 uyarma (44.325 lira) yaptırımı uygulanacak.
  • Taşımacı firmaların şoför planlaması, taşıma mesafesine göre önceden yapılacak.
  • Şehirlerarası veya mücavir alan dışı öğrenci ve servis taşımacılığında en fazla üç servisle faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %95 indirim sağlanacak.
  • Yetki belgesi kapsamında en fazla 100 özmal ve 50 sözleşmeli taşıt kaydedilebilecek.
  • Tahditli taşıtlar, UKOME veya İl Trafik Komisyonu izniyle şehirlerarası servis taşımacılığında kullanılabilecek.
  • Biletli yolcu taşımacılığında, 20 adedi geçmemek üzere 18-24 koltuklu taşıtların kullanılması mümkün olacak.
  • Ara durak olarak kullanılan terminallerde otobüs çıkış ücreti, yolcu sayısına göre sınırlandırıldı.

Sonuç

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, hem motokurye sektöründe hem de kadın şoför istihdamında önemli teşvikler ve düzenlemeler getirerek sektörde kaliteyi ve güvenliği artırmayı amaçlıyor.

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