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Sayıştay: Kapsam Dışı Personele Koruyucu Giyim Alındı, Kamu Zararı Doğdu

Sayıştay, enerji hizmet kolunda görev yapan ancak sahada çalışmayan personele koruyucu giyim yardımı verilmesini mevzuata aykırı buldu. Denetim sonucunda oluşan kamu zararının yöneticiler dahil tüm sorumlulara faiziyle ödettirilmesine karar verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 12:41, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 13:27
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Sayıştay: Kapsam Dışı Personele Koruyucu Giyim Alındı, Kamu Zararı Doğdu

Ankara - Sayıştay 1. Dairesi, 26 Aralık 2023 tarihli kararında, 2022 hesap yılına ilişkin yaptığı incelemede koruyucu giyim yardımının kapsam dışı personele verilmesini kamu zararı olarak değerlendirdi. Kararda, bu yardımların yalnızca fabrika, maden, atölye, sanayi tesisi gibi fiilen riskli alanlarda görev yapan personele verilebileceği, diğer çalışanlara verilmesinin Toplu Sözleşme'ye açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Koruyucu giyim ayni verilmeli, kapsam net tanımlanmış

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çerçevesinde imzalanan Toplu Sözleşme uyarınca, sadece açık arazi veya sanayi sahasında görev yapanlara koruyucu giyim yardımı yapılabileceği belirtilmişti. Ancak kurumda yapılan uygulamada, bu kriterleri taşımayan personele de ayni yardım sağlandı.

Sayıştay, bu yardımın kapsamının dışına çıkıldığını belirterek, usulsüz harcamaya neden olunduğunu kaydetti. İhale sonucu alınan giyim ürünlerinin personele teslim edildiğine dair yalnızca "tesellüm beyanı" esas alındı. Teknik şartnameye uygunluk denetimi ise yapılmadı.

Komisyon, yöneticiler ve ihale süreci sorumlu bulundu

Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise, sürecin tamamından sorumlu tutulanların genişliği oldu. Koruyucu Giyim Yardımı Komisyonu üyeleri, satın alma sürecine dair tutanak düzenleyenler, gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilileri ve nihayetinde üst yönetici, oluşan kamu zararından müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuldu.

Sayıştay: Kamu zararı faiziyle birlikte tahsil edilmeli

Sayıştay 1. Dairesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri gereği oluşan zararların tüm sorumlulara faiziyle birlikte ödettirilmesine hükmetti. Kararın temyiz süresi ise 60 gün olarak belirlendi.

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