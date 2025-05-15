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Özel Hastanede Haksız Tedavi Ücreti Davası Sonuçlandı

İzmir'de kalp krizi şüphesiyle acile başvuran hastadan alınan tedavi ücreti mahkeme kararıyla iade edildi. Karar emsal niteliğinde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 12:54, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 12:56
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Özel Hastanede Haksız Tedavi Ücreti Davası Sonuçlandı

İzmir'de iki yıl önce şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvuran ve anjiyo için aynı şirketin başka bir hastanesine sevk edilen bir kişi, haksız yere tedavi ücreti alındığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Bayraklı ilçesinde yaşayan Remzi Çopur (56), 8 Temmuz 2023'te göğsünde şiddetli ağrı olduğu için ilçedeki özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Doktorlar, yüksek ihtimalle kalp krizi geçirdiğini ve acilen anjiyo yapılması gerektiğini belirtti. Ancak bulundukları hastanede operasyon yapabilecek doktor olmadığı için hastaya dilaltı hapı verildi ve ambulansla aynı şirketin Buca ilçesindeki hastanesine sevk edildi.

Ameliyatın ardından belgeleri inceleyen Çopur, "acilden ambulans ile değil, kendisi haricen müracaat etmiş" gibi işlem yapıldığını fark etti ve durumu hastane yönetimine bildirdi. Ücreti ödemeden ve belgeleri imzalamadan hastaneden çıkış yapamayacağı bildirildiği için 29 bin 903 lira ödeme yaptı. Tedavi gideri olarak ödediği paranın iadesi talebiyle İzmir 10. Tüketici Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanan Çopur'a, muayene ücretinin faiziyle ödenmesine karar verildi.

"Sedye Üzerindeyken Ücret Talep Edildi"

Emekli Remzi Çopur, tedavi prosedürlerini bildiğini belirtti. Sedye üzerindeyken kendisinden ödeme talep edildiğini ifade eden Çopur, "Ameliyattan önce acilde sedye üzerinde yatarken görevli geldi, 'ücret almamız lazım' dedi. Can havliyle kendi canımı düşünüyorum, 'ölüyorum burada, beni bir an önce kurtarın, ne ücreti' dedim. Kredi kartımı alıp şifresini sordular, sonra ameliyathaneye çıkardılar." dedi.

Davayı kazandığı için mutlu olduğunu belirten Çopur, "Tedavi olacak vatandaşlar da dikkatli olsun, haklarını arasın." diye konuştu.

"Tebliğde Acilden Yapılan Tüm İlaçlar ve Tedavilerin Ücretsiz Olduğu Açık"

Çopur'un avukatı Ege Görkem Ertürk, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde "ücret alınmayacak tedaviler" başlığı altında acil olarak yapılan müdahalelerin gösterildiğini ve müvekkilinin ani rahatsızlığının da bu kapsamda olduğunu belirtti.

  • Müvekkilin acil servise müracaat ettiği, kalp ve kan değerleri belli.
  • Mahkemece müvekkile uygulanan tedavinin acil hal kapsamında olduğu kararlaştırıldı.
  • Özel hastanelerde bu tarz uygulamalar insanların başına gelebiliyor.
  • Tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor.
  • Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca acilden yapılan tüm ilaçlar ve tedavilerin ücretsiz olduğu açık olmasına rağmen özel hastane tarafından gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle fazla ücret tahsilinin yoluna gidildi.
  • Dava sonunda haklı bulunarak ücretin iadesi sağlandı.

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