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İstanbul'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon: 58 Tutuklama

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı, 58'i tutuklandı. Çok sayıda silah ve çalıntı araç ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 13:08, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 13:05
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İstanbul'da Suç Örgütlerine Büyük Operasyon: 58 Tutuklama

İstanbul'da son bir ayda suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 58'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle "yeni nesil" olarak adlandırılan motosikletli şüphelilerin iş yeri kurşunlanması ve yağma gibi suçlara karıştığını, bu kişilere silah tedarik edildiğini belirledi. Şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edilerek operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonların Detayları

  • 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de operasyonlar düzenlendi.
  • 23 eyleme karışan 104 şüpheli yakalandı.
  • Adreslerde yapılan aramalarda 5 silah atölyesinde; 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3.709 silah mekanizması, 1.464 namlu, 5.592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakılanlar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltındaki 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sosyal Medyada Silah Teşhiri Yapanlar

  • Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silah teşhiri yapan ve organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 45 şüpheliyi tespit etti.
  • Tespit edilen şüpheliler operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Bu kişiler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Silahlar Sergilendi

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Emniyet Müdürü'nün Açıklamaları

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "kurşunlama", "yağma" ve "tehdit" suçlarına karışan organize suç gruplarına ve bu gruplara silah temin eden zanlılara yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldız ayrıca, "İstanbul halkı bilmelidir ki suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Suç çeteleri mutlaka koçbaşlarımızla tanışacaklardır" ifadelerini kullandı.

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