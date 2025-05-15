Süper Lig 36. Hafta Hakemleri Açıklandı
TFF, Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Hangi maçta hangi hakem düdük çalacak? Detaylar haberimizde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 13:10, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 13:08
TFF, Süper Lig'in 36'ncı haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu. Haftanın maç programı ve hakem atamaları aşağıda yer almaktadır:
Maçlar ve Hakemler
17 Mayıs Cumartesi
- 19.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 Mayıs Pazar
- 19.00 Reeder Samsunspor - Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler
- 19.00 Sipay Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
- 19.00 Galatasaray - Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
- 19.00 Fenerbahçe - İkas Eyüpspor: Ozan Ergün
- 19.00 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
- 19.00 Onvo Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu
- 19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır
- 19.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan