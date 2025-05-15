Esila Ayık 'Suç olduğunu bilmiyordum' dedi, tahliye edildi

8 Nisan'da Kadıköy'de düzenlenen "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında "Diktatör Erdoğan" yazılı dövizi taşıdıkları için "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Esila Ayık ve iki öğrenci daha ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savcının 'tutukluluğa devam' yönündeki mütalaasına rağmen Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında tahliye kararı verildi.

Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 genç "Diktatör Erdoğan" dövizi gerekçe gösterilerek 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşma gençlerin cezaevinden geç getirilmesi nedeniyle 2,5 saat geç başladı.

8 Nisan'da katıldığı etkinliğin bir eylem değil dayanışma konseri olduğunu belirten Esila Ayık, "Belçika'da fotoğrafçılık öğrencisiyim. Bu konsere de fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Konserde bir fotoğraf çektirmek istedim. Bulduğum dövizi tuttum" dedi.

Hakim: Neden elinize aldığınız şeye bakmadınız?

Hakim ise "Elinize aldığınız şeye bakmadınız mı ne yazıyor burada diye, bakmadınız mı, çocuk değilsiniz. Başkasının neden fotoğrafınızı çekmesine izin verdiniz?" diye sordu.

Ayık savunmasını şöyle sürdürdü: "Dövizi aldığım kişiyi tanımıyorum. Elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olduğunu bilsem yapmazdım. Belçika'da üniversite öğrencisiyim. Sınavlarıma giremedim. Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları sağlığım için uygun değildir" dedi.

Savcının 'tutukluluğun devamı' yönünde mütalaa vermesine rağmen hakim üç öğrencinin de tahliyesine karar verdi.